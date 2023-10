Independiente | Carlos Tevez prepara un percorso di studio per i giocatori | “Alcuni non sanno fare addizioni”

Leggi su sportface

(Di martedì 10 ottobre 2023) L’è secondo nella classifica del Gruppo A della Coppa di Lega argentina. Merito diche da quando si è seduto sulla panchina dei diavoli rossi è riuscito a trovare una quadratura tattica e risposte convincenti sul piano del gioco. Il suo lavoro però non si limita al calcio giocato. Durante un’intervista ai media locali, l’ex attaccante della Juventus si è soffermato suproblemi che riguardano i calciatori, su tutti l’abbandono precoce degli studi. “Tre dei ragazzi che abbiamo in rosa oggi mi hanno detto che non sapevano comee sottrazioni”, rivelache aggiunge: “C’è la povertà. Possiamo portare da mangiare a un ragazzo, possiamo aiutarlo in tante cose, ma lo… deve sapersi difendersi, deve ...