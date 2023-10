Indagine | 20% giovani ansiosi e depressi | ' colpa' di solitudine e troppi social

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) Roma, 10 ott. (Adnkronos Salute) - Ansia eone, in forme da lievi a moderata, interessano circa il 20% deiuniversitari con ricadute spesso negative anche in ambito accademico. Lae l'eccessivo tempo trascorso online sono i principali fattori legati ad un peggioramento della salute mentale, oltre alla gestione poco salutare di tempo e spazio, la bassa motivazione e l'incertezza. I sintomi di ansia generalizzata ee, in particolare, sono da ricondurre, per il 67%, agli effetti negativi più diffusi della pandemia. Sono i risultati di uno studio condotto dall'università degli Studi di Milano–Bicocca e dall'Università del Surrey (Regno Unito), sulla salute mentale della popolazionele nel contesto universitario, presentati oggi nel corso dell'evento ...