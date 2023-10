Indagano sulla banda Calajò e sulle trame per controllare le curve di Inter e Milan | due pm minacciati di morte | disposta la scorta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) A indagare sugli affari criminali dellache vuole prendere il controllo delledisi finisce per esseredi. E’ successo ai pubblici ministeri della Direzione distrettuale antimafia dio Francesco De Tommasi e Gianluca Prisco per i quali il prefetto dio Renato Saccone il 10 luglio scorso ha disposto la: un dispositivo di protezione ravvicinata, e cioé una servizio di tutela con una macchina senza vetri antiproiettile definita di rischio 4. Negli atti allegati si leggono le parole, ritenute dal Viminale, ben più che minacciose. In un passaggio: “De Tommasi si fermi se vuole salva la vita sua e della sua famiglia”. Per comprendere la gravità dei fatti ...