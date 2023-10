“Incontrato la Madonna” Romina Power a Medjugorje | poi le parole sulla figlia Ylenia

(Di martedì 10 ottobre 2023), il viaggio a, l’incontro con lae la fraseCarrisi. Stanno facendo scalpore le dichiarazioni della cantante ed ex moglie di Al Bano che recentemente ha fatto un viaggio nella cittadina divenuta meta di pellegrinaggio per tanti credenti. Il 24 giugno 1981 alcuni veggenti hanno affermato di aver ricevuto un’apparizione della Vergine Maria, presentatasi come “Regina della Pace” (Kraljica Mira). Da quel giorno le apparizioni non sono mai terminate. Nel giorno del suo 72esimo compleannoha deciso di fare questo pellegrinaggio. Al settimanale Di Più uno dei pellegrini del suo gruppo ha raccontato: “Una volta arrivata sul monte,, come una fedele ...

... Romina, come una fedele qualunque, è rimasta in preghiera davanti al grande crocefisso azzurro, poi si è alzata dalla sua sedia e si è avvicinata alla statua della, fermandosi in ...... avvenuta nella notte tra la zona di Pianderlino e il santuario delladel Monte diventa un ... Il cagnolino potrebbe averun suo 'simile' più grosso e battagliero, potrebbe aver ...

Romina Power: «Ho incontrato la Madonna di Medjugorje e credo che mia figlia Ylenia sia ancora viva» ilmessaggero.it

Ylenia Carrisi, Romina Power: "Ho incontrato la Madonna, ecco la verità su mia figlia" Liberoquotidiano.it

Elisabetta Gregoraci (43 anni) condivide la sua quotidianità con i suoi follower sulle sue storie di Instagram. In questo periodo, la showgirl vive a Montecarlo, per stare accanto ...Romina Power è una donna di fede. E lo ha dimostrato raggiungendo Medjugorje, salendo sul monte Podbrdo, aiutata da alcuni volontari che l'hanno trasportata per un tratto anche in ...