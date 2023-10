Incidente a Vietri | auto travolge scooter | feriti due 16enni di Cava de’ Tirreni

Leggi su zon

(Di martedì 10 ottobre 2023) Attimi di paura nei pressi della stazione disul Mare, dove due giovani di 16 anni in sella ad unosono stati travolti da un’mentre percorrevano la strada. I due ragazzi sono finiti in ospedale: uno è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno. Come riporta il quotidiano La Città, il conducente della vettura, un 21enne del posto, dopo l’si è dato alla fuga ed è stato rintracciato soltanto dopo alcune ore dai carabinieri. Segui ZON.IT su Google News.