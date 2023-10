(Di martedì 10 ottobre 2023) Qualcosa si muove nel calcio europeo dopo le strazianti notizie che arrivano dae dalla Palestina. Secondo quanto scrive il, lasta ricevendo numeroso pressioni da parte deidi fornire una risposta formale allo scoppio della guerra. Diversi dirigenti sono scontenti per per il silenzio dello sport dopo l’attacco terroristico di venerdì scorso da parte di Hamas. “Numerosivorrebbero esprimere solidarietà alle vittime e offrire una qualche forma di tributo, ma sono cauti nell’intraazioni unilaterali per paura di scatenare una reazione che potrebbe mettere in pericolo la sicurezza dei propri tifosi. Inoltresollevato preoccupazioni relative alla sicurezza come uno dei motivi che ...

Già ai tempi del Chelsea e successivamente nell'altra avventura incon gli Spurs , a livello di disposizione offensiva ha saputo dimostrare una certa elasticità nell'adattarsi alle ...Al momento dell'ingresso in campo in occasione della sfida dicol Newcastle ha indossato un paio di cuffie anti - rumore come il bimbo che lo ha accompagnato al London Stadium . West ...

In Premier League i club hanno timore di prendere posizione per Israele (Daily Mail) - ilNapolista IlNapolista

Premier League: il gesto di Areola con il bimbo autistico diventa virale Virgilio Sport

Il gesto di Areola, portiere del West Ham, ha fatto il giro del web: prima della sfida col Newcastle ha indossato una cuffia anti-rumore in segno di solidarietà ...Come si presenta la busta paga di un calciatore professionista In tempi recenti sono emerse quelle relative ad alcuni calciatori di Premier League, ...