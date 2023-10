In Myanmar 29 morti in un attacco di artiglieria contro un campo per sfollati

(Di martedì 10 ottobre 2023) Almeno 29 persone, tra cui bambini, sono state uccise in undiunperin. Ilsi trova vicino a un accampamento militare dell’Esercito per l’indipendenza del Kachin (KIA), un gruppo di insorti che combattela giunta militare al potere nel Paese. Un portavoce del KIA ha

L' esercito birmano avrebbe attaccato un campo per sfollati a Laiza , città al confine trae Cina, provocando la morte di 29 persone. La notizia è stata diffusa dal gruppo etnico ribelle che controlla la regione. Il bombardamento con l'artiglieria nello stato di Kachin - non ...Il regime militare delha annunciato di aver lanciato un censimento pilota in 20 municipalità, senza specificare ...sono tenute manifestazioni commemorative dei capi della Wagner...

Almeno 29 persone, tra cui bambini, sono state uccise in un attacco di artiglieria contro un campo per sfollati in Myanmar. Il campo si trova vicino a un accampamento militare dell’Esercito per ...Diverse scosse, di magnitudo 6,3, hanno colpito la provincia di Herat, in Afghanistan. Per ora si contano più di 2.400 morti e 2mila feriti.