In migliaia cercano di scappare da Gaza | ma Israele bombarda il valico di Rafah

(Di martedì 10 ottobre 2023) su Tg. La7.it - Imenti Duementi in 24 ore suldi. Dopo diversi ordini contraddittori in poche ore, sull'apertura o chiusura delstrategico, ...

I bombardamenti Due bombardamenti in 24 ore sul valico di Rafah. Dopo diversi ordini contraddittori in poche ore, sull'apertura o chiusura del valico strategico, in cui le Forze di Difesa israeliana ......al fascino della silhouette anni 50 (e al pois) Harry e Meghan battuti (di nuovo) da William e Kate Mentre i Sussexa tutti i costi di trasformarsi in una potenza hollywoodiana, adi ...

"Homo Homini Virus" e il premier della porta accanto thedotcultura