Illumination protagonista sul palco di VIEW Conference 2023

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 10 ottobre 2023)è orgogliosa di annunciare che Benjamin Renner, regista di “Prendi il volo” (Migration), l’imminente nuovo lungometraggio d’animazione prodotto da/Universal Pictures, apparirà dal vivo suldell’edizionedel simposio internazionale torinese. Nel corso di questa esclusiva presentazione in anteprima italiana, Renner entusiasmerà il pubblico disvelando i segreti e le sorprese dell’ultima pellicola targata, artefice di blockbuster globali come “Super Mario Bros- il film“, “Minions“, “Cattivissimo me“, “Sing” e “Pets- Vita da animali“. “Prendi il volo” (Migration) uscirà nelle sale americane il 22 dicembre. Evento declinato in lingua inglese,...