Ilary Blasi fatta fuori dall’Isola dei Famosi 2024? Parla Vladimir Luxuria

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il futuro diall’Isola deiè sempre più in bilico. Infatti, gli ascolti deludenti dell’ultima edizione andata in onda hanno messo molti dubbi ai vertici Mediaset, in primis all’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, che potrebbe optare per uno o più anni di stop del programma o un cambio di conduzione. Nel corso di una intervista, opinionista del programma, ha spazzato via i dubbi. Isola dei: dichiarazione spiazzante diè stata intervistata nella giornata di martedì 10 ottobre 2023 da Novella 2000. Il settimanale diretto da Roberto Alessi le ha chiesto della prossima edizione dell’Isola dei ...