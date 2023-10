Il Washington Post | «Hamas ha iniziato a pianificare un anno fa l’attacco contro Israele con il sostegno dell’Iran»

Leggi su open.online

(Di martedì 10 ottobre 2023)haa sorpresaalmeno unfa. A rivelarlo è ilche conferma – stando a fonti di intelligence occidentali e mediorientali – il coinvolgimentonell’offensiva via aria, terra, mare di sabato 7 ottobre. Nonostante Teheran abbia negato di essere «coinvolto nell’azione palestinese», secondo i funzionari avrebbe, al contrario, assicurato addestramento militare e aiuto logistico, nonché decine di milioni di dollari. Ipotesi, questa, già avanzata nei giorni scorsi da un report e da un articolo del Wall Street Journal in cui veniva spiegato come funzionari della sicurezza iraniana avrebbero dato semaforo verde per l’assalto ad un ...