Il vertice Biden-Sunak-Scholz-Macron-Meloni | «Condanniamo Hamas | siamo al fianco di Israele ma riconosciamo le aspirazioni della Palestina»

Leggi su open.online

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il presidente degli Stati Uniti Joe, quelloFrancia Emmanuel, il cancelliere tedesco Olaf, la presidente del Consiglio italiana Giorgiae il primo ministro britannico Rishiesprimono «fermo e unito sostegno allo Stato die la condanna inequivocabile die dei suoi spaventosi atti di terrorismo». Lo riferisce la Casa Bianca in una nota dopo un colloquio telefonico tra i leader. Nel comunicato ledei palestinesi vengono definite legittime: «Tutti noile legittimedel popolo palestinese e sosteniamo misure di giustizia e libertà sia per israeliani che per palestinesi. Ma attenzione.non ...