Il trono di spade | il fan che ha scritto con l' AI The Winds of Winter denunciato da George R R Martin

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il fan che ha usato ChatGPT per scrivere i capitoli finali della saga de Ildili ha rimossi dopo la denuncia da parte dell'autoreR.R.. Da quanto riportaIsComing, Liam Swayne ha rimosso da GitHub gli ultimi due libri della saga de Ildi, Theofe A Dream of Spring, che hautilizzando l'intelligenza artificiale, dopo essere stato citato in giudizio dall'autoreR.R.. Swayne è un fan che aveva usato l'AI per ultimare la saga di, e aveva pubblicato su GitHub i capitoli che l'autore non ha ancora ultimato. Ora Swayne ha rimosso i romanzi dalla piattaforma a seguito della causa intentata ...

... il massimo della concentrazione che abbiamo usato negli ultimi anni è stato quello per ricordarci i gradi di parentela de Ildi: siamo ancora in grado di guardare un film intero O il ...Da quanto riporta WinterIsComing, Liam Swayne ha rimosso da GitHub gli ultimi due libri della saga de Ildi, The Winds of Winter e A Dream of Spring , che ha scritto utilizzando l'intelligenza artificiale , dopo essere stato citato in giudizio dall'autore George R. R. Martin . Swayne è un ...

