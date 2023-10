Il trattore si ribalta | agricoltore muore schiacciato

(Di martedì 10 ottobre 2023) Tragedia nelle campagne di Cefalù, in provincia di Palermo. Un uomo di 58 anni è morto questa mattina in un incidente avvenuto mentre lavorava con unin un terreno di via Monte Pellegrino, in contrada Ferla. Durante una manovra, per cause ancora da accertare il mezzo agricolo si è...

