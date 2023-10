Il Teatro San Carlo annulla la tournée in Egitto | “La Farnesina ha evidenziato possibili rischi”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 10 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLaindelSandi Napoli, in programma domani, è statata. Lo rende noto la Fondazionedi Sanspiegando che l'Unità di Crisi dellaha comunicato ieri sera, 9 ottobre, attraverso una lettera, come il concerto programmato alle Piramidi "costituisca per ampiezza, numeri e visibilità un evento tale da potere attirare attenzioni potenzialmente ostili sotto il profilo della sicurezza, che sta visibilmente deteriorandosi di ora in ora". "Alla luce di quanto descritto – conclude la lettera – l'evento è dunque con tutta evidenza non raccomandabile".