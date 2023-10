Il segreto | 5 motivi per recuperare il film con Rooney Mara su Infinity+

Leggi su movieplayer

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il cinema di Jim Sheridan, il cast e il romanzo originale: ecco perché rivedere in streaming Il, con protagonista. Il grande schermo e lo streaming sono due strumenti opposti ma in qualche modo correlabili. Perché oggi più che mai, un, ha davvero una vita infinita. Lo dimostrano gli scioperi di Hollywood, che tanto battono sui compensi perpetui derivati dalle visualizzazioni digitali. Unresta un, anche dopo il passaggio in sala. E anzi, molti, spesso in sala ci vanno solo distrattamente, fugacemente, senza avere il tempo di affermarsi. Capita spesso, infatti, che lo streaming aiuti nella riscoperta di certi titoli, inizialmente passati inosservati. Un esempio? Ildi Jim Sheridan che, a dispetto del grande ...