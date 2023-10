... Soprintendente per le Provincie di Ravenna, Forlì - Cesena e Rimini e GiovanniFederico ... un termine di paragone è il ritrovamento degli affreschi trecenteschi nella chiesa riminese di..."Da tempo si studiano i positivi effetti del contatto mamma - neonato subito dopo il parto", commenta il direttore generale dell'Azienda ospedaliera regionale '' di Potenza Giuseppe Spera. ...

San Carlo-Lissner secondo round: il soprintendente in tribunale La Repubblica

Il San Carlo non va in Egitto, Lissner resta in bilico ilmattino.it

si è entrati nel vivo della discussione incentrata sui "risultati acquisiti e le aree di miglioramento" a un anno dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori del luglio 2022 al Teatro San Carlo ...Un colpo di sonno forse o una distrazione, ha causato un incidente, spettacolare ma per fortuna dalle conseguenze non dannose se non per le autovetture questa mattina sul viale Carlo III a San Nicola.