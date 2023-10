Il primo bilancio dei tifosi dell’Atalanta tra Europa League e campionato

(Di martedì 10 ottobre 2023) L’opinione deisu questo inizio di stagione della banda Gasperini.positivo o si poteva fare di più? Pausa Nazionale vuol dire bilanci, e per l’Atalanta è giunto il tempo di valutare quelle che sono state le partite traed. Si poteva fare di più? Aspettative rispettate oppure si è andato oltre le previsioni? Ecco le opinioni deinerazzurri sui social tra soddisfazione e anche qualche appunto. Tramite un sondaggio fatto su Instagram, raccogliendo un campione di 494 utenti nerazzurri, i risultati sono abbastanza chiari: il 62% pensa che si potesse fare di più; il 36% crede che l’Atalanta sia in linea con gli obiettivi; il restante 2% pensa che si è addirittura andati oltre le aspettative.

