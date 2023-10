(Di martedì 10 ottobre 2023) Il 10 ottobre i liberiani sono chiamati alle urne per il primo turno delle elezioni presidenziali: il favorito è l’attuale capo dello stato, ex stella del calcio, che affronta diciannove sfidanti. Leggi

...generale Tiawan Gongloe del Partito popolare, noto avvocato per i diritti umani e professore di diritto. Sei anni fa fu proprio Boakai - esponente dello Unity Party (UP) dell'ex...Inoltre un tribunaleha emesso mandati di arresto nel 2018 per oltre 30 ex funzionari della Banca centrale in relazione alla scomparsa di 104 milioni di dollari. IlWeah ...

Il presidente liberiano George Weah punta a un secondo mandato Internazionale

Sarà un caso, ma chi ha giocato nel Milan dell’era del Cavaliere di Arcore, a forza di sentire i comizi di Silvio Berlusconi si deve essere lasciato affascinare dal Presidentissimo, al punto di intrap ...