Il petrolio italiano? Si chiama Eni che fa 70

(Di martedì 10 ottobre 2023) Un pezzo altamente significativo d’Italia che ha accompagnato, in parallelo, la crescita economica, sociale e industriale del Paese e che oggi, alla luce delle mutate condizioni geopolitiche, sta assumendo un ruolo sempre più centrale nel paniere dei players globali. L’occasione dei 70 anni di Eni, celebrati alla presenza del presidente del Consiglio di Amministrazione di Eni, Giuseppe Zafarana, dell’amministratore delegato Claudio Descalzi, ospitando l’intervento del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in presenza di una delegazione di ministri del governo, è utilissima per tracciare non un semplice bilancio industriale di sette decenni, quanto per raccontare le nuove sfide, alla vigilia del Piano Mattei e del viaggio del presidente del Consiglio in Mozambico e Congo. (Qui le foto dell’evento) Quadro Nell’ultimo decennio, e a maggior ragione oggi alla luce del conflitto in ...