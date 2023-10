Il Papa telefona al parroco di Gaza

(Di martedì 10 ottobre 2023) (Adnkronos) – “Ieri ho parlato conFrancesco che mi ha manifestato la sua vicinanza e la sua preghiera per tutta la comunità ecclesiale die per tutti i parrocchiani e abitanti”. A rivelarlo al Sir è ildi, padre Gabriel Romanelli, attualmente bloccato a Betlemme, in attesa di fare rientro presso la sua parrocchia, la Sacra Famiglia, l’unica cattolica della Striscia. “Ho ringraziato il Pontefice per il suo appello alla pace in Israele e in Palestina di domenica scorsa all’Angelus – ha aggiunto il religioso -.Francesco ha impartito la sua benedizione perché tutti sentano la sua vicinanza”. Attualmente la parrocchia diospita 130 rifugiati e altri sono ospitati in strutture parrocchiali limitrofe. “I bombardamenti – racconta padre Romanelli, riferendo ...

Striscia già assediata con il blocco a cibo ed energia. Nella notte violente esplosioni in territorio palestinese e scontri a fuoco sul confine. Hamas minaccia di "giustiziare un ostaggio per ogni bom ...