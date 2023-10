Il padre della bimba morta nell’incidente delle Frecce Tricolori | «Voglio incontrare quel pilota»

Leggi su open.online

(Di martedì 10 ottobre 2023) Paolo Origliasso è ildi Laura, la bambina di 5 annia Torino. Per provare a salvarla si è ustionato le mani. Mentre ilOscar del Dò ha detto di non aver visto l’auto in cui viaggiava la famiglia. Origliasso si è chiesto dove avesse sbagliato nel suo intervento che però non è riuscito a salvare la vita di sua figlia. In un’intervista a La Stampa oggi spiega che «adesso, dopo tuttolo che è successo, è davvero difficile immaginarsi un futuro. Mia moglie Veronica ed io viviamo giorno per giorno, facendoci forza reciprocamente, soprattutto per nostro figlio Andrea. Adesso è lui la cosa più importante. Sappiamo che niente sarà più come prima, ma la vita va avanti e dobbiamo farci coraggio, ...