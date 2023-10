Il Nobel per la fisica… In un attosecondo!

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il 3 ottobre 2023 l’Accademia Reale Svedese delle Scienze ha assegnato il Premioper la Fisica in egual misura a Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L’Huillier “per i metodi sperimentali che generano impulsi ad attosecondi di luce per lo studio delle dinamiche degli elettroni nella materia”. Tante belle parole, ma cosa significano esattamente?

Il 10 ottobre è il giorno in cui fu assegnato, nel 2014 (quindi esattamente nove anni fa), il Premiola pace a Malala Yousafzai , che due anni prima, all'età di quindici anni, era stata gravemente ferita alla testa da talebani armati che la colpirono sullo scuolabus mentre si accingeva a ...Gli Stati Uniti in particolare sono infatti il mercato più importanteOpenAi e rappresentano il ... rivedi le interviste È la settimana dei: scopri quali sono le previsioni e i nomi dei ...

Il Nobel per l'Economia a Claudia Goldin per gli studi sul gender gap Agenzia ANSA

Premio Nobel per l’Economia a Claudia Goldin. Gli studi a Chicago, il primato ad Harvard: chi è la studiosa d… la Repubblica

Il Nobel per l’Economia a Claudia Goldin apre nuove prospettive agli studi sul gender gap Il Premio Nobel per l’Economia alla statunitense Claudia Goldin è un riconoscimento al suo contributo fondamen ...Claudia Goldin è stata insignita del premio Nobel per l’Economia 2023 per le sue ricerche sul gender gap e sul mercato del lavoro femminile.