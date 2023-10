Il necessario dolore di spiegare al mondo tutti gli orrori dei russi in Ucraina

Leggi su linkiesta

(Di martedì 10 ottobre 2023) Sento spesso dagli ucraini che per qualche impegno si trovano all’estero di voler tornare a casa prima possibile. Anche per me viaggiare all’estero è diventato quasi insopportabile. Non amo essere in movimento, partecipare agli eventi e fare nuove conoscenze, ma l’immersione in una vita diversa, pacifica e spensierata, quando soltanto a poche migliaia di chilometri la gente ogni giorno dà la vita per la propria libertà, crea un tale contrasto con la realtà quotidianache vorrei scappare via, vorrei subito tornare indietro nella nostra non-normalità, nella nostra (maggiore o minore) non-sicurezza. Quando vado all’estero mi sembra di portare con me ogni volta un po’ di morte in valigia. La posso raccontare, la posso persino mostrare, a seconda dell’interesse e dell’empatia di miei interlocutori. A volte cerco intuitivamente di tastare quel limite, oltre il quale ...