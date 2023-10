Il Mercante in Fiera a un passo dalla cancellazione! Lo show di Pino Insegno a rischio per bassi ascolti

(Di martedì 10 ottobre 2023) Si vocifera di una scelta ai vertici Rai per la cancellazione del gamediIlina causa degliL'articolo proviene da Novella 2000.

Ilinsi chiude Costerebbe alla Rai 2 milioni di euro: game over per Pino ...Iline fake show sono i due primi FLOP clamorosi di Rai ...

Il Mercante in Fiera, spunta l’ipotesi vip per salvare Pino Insegno: cosa cambierà Libero Magazine

Il Mercante in fiera, arrivano i concorrenti vip (Retroscena TvBlog) Tvblog

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal sito "Tv Blog", l'azienda di Viale Mazzini starebbe pensando a un'ultima soluzione per salvare "Il mercante in fiera" dagli ascolti flop.Il game show condotto da Pino Insegno su Rai 2 delude negli ascolti e deve correre ai ripari: spazio ai concorrenti vip e gli scenari per il futuro ...