Il lato oscuro di Guè Pequeno | Ho speso una fortuna in un mese su OnlyFans | peggio del gioco d' azzardo

Leggi su oggi-notizie

(Di martedì 10 ottobre 2023) Oggi Notizie Il noto rapper italiano Guèha sorpreso i fan con una confessione inaspettata nel corso di un podcast americano. Non crederete mai quanto spende su, la famosa piattaforma di contenuti per adulti, e come definisce questa sua abitudine! Il personaggio del mondo del rap italiano Guèha recentemente rive, durante un'intervista al podcast americano "Growing up italian", di avere un "vizietto" piuttosto costoso. Il cantante ha condiviso la sua passione per la spesa eccessiva sulla piattaforma di contenuti per adulti. Per lui, questa abitudine potrebbe trasformarsi nella "truffa del futuro". Guèe il suo "problema" conGuèha dichiarato di aver avuto più di un disguido con ...