Il grande cyber riciclaggio

(Di martedì 10 ottobre 2023) L’universo dei crypto asset si sta sempre più trasformando in un autentico far west finanziario. Non mi riferisco alla carenza di controlli o alle pratiche spregiudicate di alcuni operatori, ma alla sempre più intensa attività delle bande dicriminali. In questo contesto, l’equivalente della banda di Billy The Kid è il Lazarus Group. Considerato il bracciodel governo della Corea del Nord, questa-gang è fondamentalmente specializzata in furti e frodi finanziarie, il cui scopo sarebbe quello di portare denaro fresco nelle esangui casse di Pyongyang, messe a dura prova dalle sanzioni permanenti di parte della comunità internazionale. A tal proposito un dato rilevante lo ha fornito un recente report di Elliptic, azienda specializzata nell’analisi delle blockchain, in cui si afferma che ildi ...