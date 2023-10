(Di martedì 10 ottobre 2023) Il prezzo del gas in Europa continua are, con i future trattati ad Amsterdam che si riportano sui massimi da metà giugno in scia ai timori per lodeciso da Israele aloffshore ...

... con i future trattati ad Amsterdam che si riportano sui massimi da metà giugno in scia ai timori per lo stop deciso da Israele al giacimento offshore Tamar, di proprietà di Chevron, che esporta...Ci risiamo. Un'altra parte del mondo si infiamma in un conflitto. Tra gli investitoriun brivido: che la nuova guerra in Israele possa protrarsi nel tempo o che possa ampliarsi. E ...dell'oil/. ...

Il gas corre ancora con lo stop del giacimento Tamar - Ultima ora ... Agenzia ANSA

Il gas corre ancora con lo stop del giacimento Tamar Tiscali Notizie

Prezzo del gas in Europa ai massimi da giugno: stop al giacimento Tamar di Chevron causa rialzo del 5,4%. Export egiziano in Europa a rischio.Il prezzo del gas in Europa continua a correre, con i future trattati ad Amsterdam che si riportano sui massimi da metà giugno in scia ai timori per lo stop deciso da Israele al giacimento offshore Ta ...