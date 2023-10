Il Fmi riduce le stime sul Pil italiano 2023 a + 0 | 7% Male l’area euro Migliorano le previsioni per Usa e Russia

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il Fondo Monetario internazionale taglia lesulla crescita del Pil dell’Italia per ile per il 2024. Quest’anno viene ora indicato un + 0,7%, così come per il 2024, con un taglio rilevante rispetto al + 1,1% indicato a luglio. In generale dal World Economic Outlook presentato al meeting annuale a Marrakech emerge che il Pil mondiale segnerà quest’anno un + 3% e un + 2,9% il prossimo. Il Pil degli Stati Uniti dovrebbe salire neldel 2,1% (+ 1,8% la stima di luglio) e nel 2024 dell’1,5% (+ 1% a luglio). Peggiora viceversache passa a + 0,7 e + 1,2% (da + 0,9 e + 1,5%). Quest’anno la recessione tedesca sarà un po’ più marcata: – 0,5% contro il – 0,3% stimato in luglio. La Germania dovrebbe riprendersi nel 2024 con un + 0,9% comunque meno del + 1,3% previsto tre mesi fa. Sale il ...

... che infatti nel secondo trimestre sidello 0,2%. Se i consumi in generale tengono (+0,2%), ... Le ultime di: frenano ancora Eurozona (Germania in recessione) e Cina, atterraggio morbido per ...Secondo le previsionicontenute nel World Economic Outlook appena pubblicato, il tasso di ... "L'elevato rapporto tra il debito e il Pil è un serio elemento di vulnerabilità:gli spazi di ...

Fmi riduce stime Pil Italia, +0,7% nel 2023 QUOTIDIANO NAZIONALE

Il Fmi riduce le stime sul Pil italiano 2023 a + 0,7%. Male l’area euro Il Fatto Quotidiano

Marrakech, 10 ott. (askanews) – Non c’è solo un’economia italiana sempre più lenta, con una crescita limitata allo 0,7% per quest’anno e il prossimo. Le ultime previsioni del Fondo Monetario Internazi ...Il FMI taglia le stime del Pil italiano per il 2023 e il 2024 a causa della frenata dell'economia globale. Per l'anno in corso la crescita è prevista dello 0,7%, con un taglio di 0,4 rispetto a luglio ...