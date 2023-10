Il figlio di Pirlo lancia una linea di abbigliamento dedicata al padre

Curiosità: Álvaro Borja Morata Martín (Madrid, 23 ottobre 1992) è un calciatore spagnolo, attaccante dell'Atlético Madrid e della nazionale spagnola, di cui è capitano e con cui ha vinto la UEFA Nations League 2022-2023.

Sampdoria: Pirlo, con il Catanzaro è una finale Agenzia ANSA

Sampdoria, Pirlo flop sotto gli occhi di Mancini: insurrezione sul web per l’ex maestro Virgilio Sport

Un marchio che omaggia il suo papà. Nicolò, figlio di Andrea Pirlo, classe 2003, ha lanciato il suo "ventidue brand" una linea di abbigliamento con cui esalta anche l'amore per il calcio che gli ha ...L’ex bomber di Juventus e Milan nel 2023 è diventato padre per la seconda volta. Dopo la sofferta estate della Reggina, e lo svincolo legato al fallimento, torna in serie A alla Salernitana ...