Il dito puntato contro Netanyahu ha una storia di migliaia di anni

(Di martedì 10 ottobre 2023) Guardare alla tradizione culturale ebraica per comprendere che criticare il premier non è un fatto straordinario: lo si fa non “nonostante” la guerra ma “perché” c’è la guerra. È il frutto non di quello che l’Occidente ha dato a Israele, ma di quello che l’ebraismo ha dato all’Occidente