(Di martedì 10 ottobre 2023) "Ilregionalenel Lazioall'delper esprimere vicinanza e solidarietà a Israele, colpita in questi giorni da un vile attacco senza precedenti da parte di estremisti islamici. Questa sera saremo in piazza, a Roma, per prendere parte alla fiaccolata che partirà dall'Arco di Tito in difesa di un popolo colpito al cuoresua democrazia,sua libertà e dei suoi valori", ha dichiarato il segretario regionalenel Lazio Davide Bordoni, che aggiunge: "Difendiamo Israele senza se e senza ma, ribadiamo il nostro impegno nella lotta contro ogni forma di odio e antisemitismo". Qui trovate tutte le informazioni sulla manifestazione di questa sera ...

...(consigliere comunale di Albano) e Marco Cacciatore (già consigliere della Regione Lazio). Alle ore 17, incontro su "Cooperative di comunità e comunità energetiche", con ildi ...Precedentemente, per lo stesso intervento, sono stati affidati alla Sidoti Engineering di Albanoi servizi di ingegneria, architettura, direzione lavori edella sicurezza. Nella ...

Il coordinamento laziale della Lega "aderisce all'iniziativa del Foglio" Il Foglio

Il Coordinamento Volontari VAB Lazio in visita alla Protezione Civile ... San Marino Rtv

"Questa sera saremo in piazza, a Roma, per prendere parte alla fiaccolata che partirà dall'Arco di Tito in difesa di un popolo colpito al cuore della sua democrazia, della sua libertà e dei suoi valor ...Per molti, ma non per tutti: ecco le osterie dove è piacevole perdersi tra sontuosi carrelli ricchi di specialità del territorio ...