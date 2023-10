Il campione ha sbroccato

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 10 ottobre 2023) E alla fine la pazienza di Alex Shelley è finalmente finita. Nel main event tra Josh Alexander e Kon, il canadese è riuscito a vincere in un match che è stato più lungo e difficile del previsto. Perché mai Kon dovrebbe stare in questa fascia? Cosa ha fatto ultimamente per meritarselo? Assolutamente niente. L’incontro però è servito solamente a far scatenare la miccia finale tra il vincitore e Alex Shelley, che era a bordo ring a commentare. Per sbaglio Josh Alexander colpisce ilche dopo l’incontro esegue una Shell-shocked. Direi che finalmente abbiamo unheel. E menomale, perché per Bound For Glory non possiamo subirci l’ennesima storia tra face per la cintura più importante. A proposito di Impact World Title, colui che ha la valigetta per questa cintura, ovvero Moose, sconfigge agilmente Bhupinder Gujjar. Anche qui la cosa ...