Il brand di lusso Moncler contro una giovane stilista bolognese | «Io non cambio nulla»

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il «diavolo» veste. Ildiitaliano ha chiesto a una, Maya Salimbeni, di ritirare il suo marchio «Maya Atelier» poiché sarebbe «privo del requisito di novità» e per questo «sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale emerge una forte somiglianza» con quello della maison di alta moda. Ma non solo: al centro della contestazione – scrive il Corriere della Sera – ci sarebbe anche la scelta del termine «atelier». Perla somiglianza tra i due marchi, infatti, comporterebbe «un rischio di confusione per il consumatore, il quale potrebbe erroneamente ritenere che i prodotti designati provengano dao che vi sia un rapporto di collaborazione» tra le due realtà. Anche perché, spiega il ...

Palcoscenico dell'evento sarà Hong Kong, con cui il marchio delha rapporti commerciali sin ... Come ricorda wwd.com , nella metropoli ilha anche allestito importanti mostre, tra cui Louis ...... che ha voluto, accanto a sé, per questa speciale occasione, Melanie Francesca come guest star di questa giornata, che ha visto sfilare e in esposizione alcunidel. Melanie Francesca ha ...

Il brand di lusso Moncler contro una giovane stilista bolognese: «Io ... Open

Le idee di investimento tra i brand del lusso Morningstar

In attesa dei risultati del terzo trimestre, che partono con i dati di Vuitton del 10 ottobre, la banca d’affari Usa fai conti dei marchi che resistono alla ...Quello dello DFS Yalong Bay è uno sviluppo incredibilmente entusiasmante per DFS e credo per il settore turistico cinese, ha dichiarato a Cannes Benjamin Vuchot, Presidente e AD di DFS. Si pensi al gl ...