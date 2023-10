Il Benevento perde la vetta per ‘colpa’ di… Ganz

Leggi su anteprima24

(Di martedì 10 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIltorna a occupare il secondo posto in solitaria della classifica del girone C di serie C. La formazione giallorossa aveva agganciato domenica sera la Juve Stabia al primo posto, ma le vespe sono tornate stasera al comando conquistando un punto sul campo del Brindisi. Un pareggio che porta la firma di Simone, sfortunato protagonista del primo match che i pugliesi hanno giocato al “Fanuzzi“. L’ex attaccante del Como ha infatti fallito il calcio di rigore decisivo nel finale, facendosi respingere la conclusione da Thiam. Per la cronaca, l’incontro si è chiuso sul risultato di uno a uno, con i campani in vantaggio con Candellone. Un minuto dopo, però, gli ospiti restano in dieci per il rosso a Romeo e nella ripresa subiscono il pareggio a firma di Valenti. Minuti conclusivi concitati, prima il rosso a Galano ...