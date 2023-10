Il bambino che non esiste | simula una gravidanza e accusa il padre di abbandono

(Di martedì 10 ottobre 2023) Donna della Valdera di 46 anni finisce a processo per il reato di diffamazione e stalking. Vittima un trentenne ligure, bersagliato sui social perché non avrebbe riconosciuto il piccolo

Del brutale attacco l'attivista posta un solo video da un account arabo, dove si vede una donna condisperata in mano a un gruppo di miliziani. Zaki traduce una vocedice: ' Non toccarla. ...Donna della Valdera di 46 anni finisce a processo per il reato di diffamazione e stalking. Vittima un trentenne ligure, bersagliato sui social perché non avrebbe riconosciuto il piccolo

Il bambino che non esiste: simula una gravidanza e accusa il padre ... LA NAZIONE

Niente trasporto scolastico per bambino disabile in Valbisenzio, la ... tvprato.it

Biden, Meloni, Macron, Scholz e Sunak ribadiscono: "Fermo sostegno a Israele". Hamas minaccia di "giustiziare un ostaggio per ogni ...Le storie di chi ha potuto reagire o ha avuto più fortuna e si è salvato dall’attacco di Hamas. Il racconto della donna che ha offerto da mangiare per distrarli: «Ho capito che avevano fame» ...