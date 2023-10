Il 31 agosto un esperto aveva anticipato i piani di Hamas | “Attaccherà a ottobre” Ma fu ignorato

(Di martedì 10 ottobre 2023) “Una guerra contro Israele potrebbe cominciare a settembre o2023”. L’attacco dia Israele, compiuto sabato 7, non è stato una sorpresa per tutti. In particolare non per Yigal Carmon,di antiterrorismo e per anni consigliere dei premier israeliani Yitzhak Shamir e Yitzhak Rabin. Carmon, nome di primissimo piano nella comunità dell’intelligence di Israele, il 31ha pubblicato un articolo sul sito del Memri, il Middle East Media Research Institute che dirige. Il titolo dell’articolo lascia poco spazio a interpretazioni: “Segnali di una possibile guerra a settembre-”. E oggi, alla luce delle news delle ultime 72 ore, diventa un documento impressionante per lucidità, chiarezza e precisione. L’allarme suidi ...

È stato pubblicato nella G. U. del 25 settembre il DPCM 42023 , recante "Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ... e Lucio Ficara ,di normativa ..."Per alcuni oggi è il 101 luglio, per altri il 71. Comunque sia, sicuramente non siamo ad ottobre, almeno dal punto di vista meteorologico. ... Le cause di queste temperature, spiega l', "...

(Adnkronos) – "Una guerra contro Israele potrebbe cominciare a settembre o ottobre 2023". L'attacco di Hamas a Israele, compiuto sabato 7 ottobre, non è stato una sorpresa per tutti. In particolare no ...