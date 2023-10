Il 18 e il 19 ottobre torna a Palermo “No Smog Mobility”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 10 ottobre 2023)(ITALPRESS) – Manca poco alla tredicesima edizione di No, la rassegna sulla mobilità sostenibile ideata da Gaspare Borsellino e Dario Pennica, rispettivamente direttori dell’agenzia di stampa Italpress e di Sicilia Motori. Anche quest’anno la manifestazione si svolgerà negli spazi dell’Università di, aula Vincenzo Li Donni, edificio 13, per coinvolgere gli studenti, soprattutto dei corsi di laurea in Ingegneria ed Economia in un proficuo dibattitto sulla mobilità del futuro, personale e collettiva, di merci e persone. Si comincia il 18alle 11 con il seminario di Marco Toro, Presidente e Amministratore delegato di Nissan Italia dal titolo “Nissan e la Mobilità del futuro: sostenibile, sicura e connessa”. Il 19dopo i saluti ...