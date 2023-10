Il 10 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale | un’occasione per sensibilizzare su questo tema e spazzar via tutti i pregiudizi che ancora esistono

Leggi su iodonna

(Di martedì 10 ottobre 2023) Lo stress investe molti, ma ne parlano in pochi. Purtroppo il silenzio non riesce a nascondere le conseguenze tangibili. Perla popolazione suimportantissimoe creare consapevolezza, il 10siladel Benessere. Istituita nel 1992, è promossa dalla World Federation of Mental Health, Federazione, e supportata dall’OMS, OrganizzazioneSanità. ...