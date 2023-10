IIA | Spera pronto a chiedere ulteriori interrogazioni

Leggi su anteprima24

"Chiederò alla rappresentanza parlamentare irpina, in qualità di Sindaco di Grottaminarda, di procedere con un'ulteriore interrogazione parlamentare per la vertenza di Industria Italiana Autobus". Marcantonio, già ieri è intervenuto sulla situazione di stallo che sta interessando la IIA con il rischio di privatizzazione e sul "Tira e molla tra Governo ed Organizzazioni sindacali mentre la barca Industria Italiana Autobus sta affondando", ed oggi si sta attivando perai deputati irpini del PD, che parteciperanno ad un'assemblea pubblica organizzata anche su questo tema per i prossimi giorni dal Circolo locale del PD, di presentare una nuova interrogazione. «Non possiamo più attendere", aggiunge il Sindaco di Grottaminarda.