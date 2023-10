I video che circolano su Israele ‘potrebbero urtare la vostra sensibilità’ Ma quale?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) Riporto le parole della mia amica Paola Zamboni: “Cosima, ragazza dolce e coraggiosa, cerca di trovare un volo per raggiungere Milano con i suoi gemellini. E’difficile. In, un governo di idioti ha permesso a delinquenti assoluti di trovare la via libera per commettere ogni possibile scempio”. Mi sento di sottoscrivere ogni parola della mia amica Paola. Quindi, abbiamo da una parte un governo di idioti di destra e dall’altra il fondamentalismo islamico di destra, altrettanto idiota e criminale. E poi c’è il sangue degli innocenti che irrora le spietate trame geopolitiche del mondo. E qui mi fermo perché questo non è un pezzo di geopolitica, mi interessa invece fare un discorso sulla nostra cosiddetta sensibilità di essere umani e di cittadini. Non voglio nemmeno fare un discorso generico ma parlare della mia persona, di come vivo l’orrore di certe notizie e del ...