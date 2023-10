I Mercatanti arrivano a Bergamo | “Ritorno in grande stile sul Sentierone”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 10 ottobre 2023). Bancarelle provenienti da buona parte d’Europa, sapori da tutta Italia e cucine da ogni parte del mondo: da giovedì 12 a domenica 15 ottobre torna “in Fiera”, l’evento – di Anva Confesercenti organizzato in collaborazione con Promozioni Confesercenti– che da oltre vent’anni, per quattro giorni, anima il centro cittadino tra gusto e divertimento, con street food di qualità e prodotti di alto artigianato. Per l’edizione 2023, che verrà inaugurata ufficialmente giovedì 12 ottobre a mezzogiorno con il taglio del nastro, sono attesi sul110 espositori provenienti da 18 diversi Paesi: Olanda, Belgio, Germania, Austria, Francia, Grecia, Russia, Inghilterra, Spagna, Repubblica Ceca, Polonia, Scozia, Slovenia, Ungheria, Lituania, Messico, Eritrea e India. Giunto alla 21esima edizione, ...