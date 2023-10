(Di martedì 10 ottobre 2023) Comunicato Stampa – Annalisa Ucci, Addetto Stampa Un ottobre ricco di sorprese presso “Museo delle Streghe Benevento”, con sede in Palazzo Paolo V. Novità che proseguono all’insegna della promozione e della conoscenza antropologica, questa volta rivolte alle bambine e … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

La conoscenza è importante, soprattutto se passa attraverso il sano divertimento che ieducativi targati 'Museo delle Streghe Benevento' pensano e attuano da sempre.La conoscenza è importante, soprattutto se passa attraverso il sano divertimento che ieducativi targati 'Museo delle Streghe Benevento' pensano e attuano da sempre.

I laboratori di Janua raccontano “Halloween in rima” anteprima24.it

Giornate europee del Patrimonio 2023 | Visitgenoa.it Visitgenoa.it

Un ottobre ricco di sorprese presso “Janua Museo delle Streghe Benevento”, con sede in Palazzo Paolo V. Novità che proseguono all’insegna della promozione e della conoscenza antropologica, questa volt ...Comunicato Stampa – Annalisa Ucci, Addetto Stampa In una sala gremita di pubblico, in occasione della presentazione dei libri “Cera una volta… Alle origini del Mito” e “Pettolone a cavallo ‘o fascio”, ...