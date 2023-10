I giovani e la politica | al via il progetto della Diocesi di Avellino

Leggi su anteprima24

(Di martedì 10 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiGiovedì 19 ottobre 2023, alle ore 16.30, inpresso l’Auditorium del Polo, alla via Morelli e Silvati n. 16, avrà luogo l’inaugurazione del“Conoscere per decidere. Scuola”, dell’UfficioPastorale per la Scuola e l’InsegnamentoReligione Cattolica (IRC)di. Ilnasce dalla consapevolezza che non può darsi vera partecipazione deialla vitasenza che ognuno di essi abbia strutturato adeguate conoscenze storico-giuridiche e una sufficiente consapevolezzarealtà socio-ambientale di riferimento. In risposta, dunque, ai diffusi bisogni formativi ...