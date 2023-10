I dubbi dell’Ufficio di bilancio sulla Nadef | “Calo del debito pil appeso a Pnrr e privatizzazioni” E dati insufficienti per giustificare il maggior deficit

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il maxi rapporto/pil dell’Italia rischia di andare fuori controllo se il, dopo i rinvii chiesti alla Ue, non sarà pienamente attuato e se il governo mancherà i decisamente ottimistici obiettivi di introiti daprevisti nella. E l’andamento del/pil, che nel 2024 rimarrà superiore al previsto, non è giustificato a sufficienza nella relazione sullo scostamento disu cui mercoledì il Parlamento dovrà votare aanza assoluta: “Appaiono necessariei informazioni per valutare se vi siano i presupposti peruna revisione del piano di rientro”. Senza contare che Eurostat nel 2024 riesaminerà la classificazione del Superbonus e potrebbe, se risulterà che molti crediti ...

"Mentre non vi sonosulla cooperazione militare tra Iran e ...militare tra Iran e Hamas e sul crescente coinvolgimento'... il piccolo e ricchissimo emirato del Golfo ospita l'politico ......segreti per preparare l'assalto a Israele e il ruolo'Iran ... che tramite una nota del suoha sottolineato come non abbia ... Ma intanto aumentano i, anche in merito alla diffusione ...

Definizione liti pendenti: qualche dubbio sulle ultime formalità Euroconference NEWS