I 70 anni di Eni da protagonista del cambiamento dell' Italia

L'Ad Claudio Descalzi ha spiegato che "in questi settant'di storiaè stata capace di evolvere costantemente, di innovare, di essere pioniere dei cambiamenti, di anticiparli". Gli elementi ...Lo dice il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un videomessaggio in occasione dei 70dell'. sat/gsl

70 anni di storia Eni

Meloni e i 70 anni di Eni, "un punto di riferimento per l'Italia" AGI - Agenzia Italia

(Agenzia Vista) Roma, 10 ottobre 2023 "In questi 70 anni l’Eni è sempre stata un punto di riferimento per l’Italia. Lo è stata nei momenti più difficili e nei momenti più felici. Ha accompagnato le tr ...(Agenzia Vista) Roma, 10 ottobre 2023 "L'elemento caratteristico che ha marcato questi settant'anni di storia è la capacità di Eni di evolversi, di cambiare il suo aspetto pionieristico e anche di ant ...