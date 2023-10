Le indagini portano a due individui e a un'auto: si tratta di un veicolo a noleggio, una, presa in una società di rent con sede a Napoli. I carabinieri partenopei in stretto contatto con ...Il ricco programma della 29esima edizione è stato presentato oggi, Venerdì 6 Ottobre, presso lo Show RoomToy Motor di Perugia, scelto in occasione del lancio della nuovache, con la ...

Hyundai Kona Hybrid diventa sempre più grande La Gazzetta dello Sport

Hyundai Kona VS Kia Niro, sfida tra SUV full-hybrid ilGiornale.it

Nel corso del weekend del 16 e 17 e 23/24 Settembre 2023, l'atmosfera presso la Concessionaria Ruga di Catanzaro è stata elettrizzante grazie agli "Open ...Con il suo design di rottura la Hyundai Kona di prima generazione ha spaccato il mercato, arrivando a conquistare più di 400.000 clienti soltanto in Europa. La seconda serie è chiamata a ripetersi con ...