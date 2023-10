Huawei e Zte in gara per la ricostruzione dell’Ucraina Allerta negli Usa

Leggi su formiche

(Di martedì 10 ottobre 2023) L’Ucraina sta ancora pensando ae Zte per ricostruire le infrastrutture danneggiate dagli attacchi della Russia. Lo ha confermato Yegor Dubinsky, vice ministro del Digitale a Politico. “Legalmente siamo in una situazione molto strana”, ha dichiarato. L’Ucraina sta parlando con gli Stati Uniti e altri Paesi per unirsi alle iniziative occidentali per escluderedalle reti 5G, ma Washington e gli alleati “non ci hanno fornito alcuna prova ufficiale” dei rischi per la sicurezza associati al fornitore cinese, ha spiegato ancora. “Non abbiamo prove ufficiali e secondo le regole degli appalti pubblici trasparenti stabilite dai nostri partner, Stati Uniti e Unione europea, dobbiamo assegnare il contratto all’offerente che proporrà il prezzo più basso – ovviamente si tratta di Zte e”, ha dichiarato ancora. “Siamo in una ...