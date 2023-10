Ho visto l’orrore | le teste dei neonati mozzate da Hamas

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 10 ottobre 2023) I soldati israeliani e i paramedici del Maghen David Adom (la Croce Rossa israeliana) in queste ore stanno rimuovendo i cadaveri nel Kibbutz Kfar Aza, vicino al confine con Gaza, nel sud di Israele. Per eseguire il loro lavoro di pietà stanno affrontando orrori inimmaginabili, sono molti, troppi, i corpi da rimuovere per dar loro una degna sepoltura, e, fra questi quaranta sono die bambini piccoli. Alcuni con la testa mozzata e i corpi disfatti al punto che non si riesce a ricomporli. Solo facendo gli esami del DNA si riuscirà a capire di chi sono le gambe, le braccia e i tronchi trovati a terra, alla rinfusa, in un mare di sangue mescolato. Solo oggi, martedì 10 ottobre 2023, alla stampa è stato consentito di esaminare la scena della devastazione che si è perpetrata nel Kibbutz Kfar Aza. La visita è avvenuta mentre era ancora in atto il lavoro di rimozione ...