(Di martedì 10 ottobre 2023) di Paolo Bonaciniun normale cittadino con una normale educazione. Ho studiato Ingegneria elettronica all’università. Poi di mestiere ho fatto il giornalista ma la matematica e le scienze esatte restano una passione. Armato di spirito costruttivo oggi ho cercato di decifrare la “Proposta di modifica unilaterale del contratto” del gas che il mio gestore “Iren mercato” mi ha inviato. La decorrenza è vicina, 1 gennaio 2024, e come qualche altro milione di cittadini italiani vorrei capire cosa mi conviene fare. Una proposta simile me l’ha inviata anche un altro gestore, Sorgenia, per la sede della società in cui lavoro a Bologna. Posso addiritturale due, midetto, e capire qual è la più conveniente. Magari. C’è scritto così: “A partire dall’1 gennaio 2024 Iren Mercato applicherà le condizioni delle offerte Placet di ...

È stato un codardo perché non si è volutodirettamente con me ". Su Mourinho invece: " ... se non avessimonon lo avremmo mai saputo. Ha avuto tanta pazienza con me, io ero giovane ...Questo ha aperto una grande porta verso il mio sogno, ovvero potermisul campo con ... Hocosì a documentarmi su Internet per vedere se esistesse già una squadra amputati in Italia ...

Ho provato a confrontare due contratti del gas e ne sono uscito sconfitto Il Fatto Quotidiano

Grande Fratello, Massimiliano e Heidi ancora a confronto: "Non ... ComingSoon.it

di Paolo Bonacini Sono un normale cittadino con una normale educazione. Ho studiato Ingegneria elettronica all’università. Poi di mestiere ho fatto il giornalista ma la matematica e le scienze esatte ...